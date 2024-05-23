З декольте та розрізом: Нікі Гілтон вийшла на червону доріжку Канн у блакитному вбранні

На міжнародному кінофестивалі вона вирішила носити на червоних доріжках винятково сукні небесного відтінку.

40-річна американська світська левиця та спадкоємиця багатомільйонного статку Нікі Гілтон вийшла на червону доріжку в Каннах. Знаменитість подивилася нову екранізацію роману Александра Дюма "Граф Монте-Крісто".

Для цього заходу вона обрала блакитне вбрання, яке ідеально поєднувалося з відтінком її очей — довгу сукню від бренду Rebecca Vallance.

Вбрання Нікі мало галтер, який на шиї прикрашав досить великий бант, а також глибоке V-подібне декольте. Спина у сукні була відкритою, а під грудьми та талією її прикрашало дві гламурні смужки зі стразами та бантами.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Щодо спідниці, то вона була довгою, зі складками, кишенями, а також дуже високим розрізом, який дозволяв роздивитися босоніжки Гілтон зі стразами. Завершували цей гламурнйи лук прикраси з коштовним камінням, макіяж та висока зачіска.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Але в Каннах вона з'являється у Rebecca Vallance не вперше. Днем раніше Нікі вийшла на червону доріжку у сукні разом із відкритими плечима і бантами, яка теж була від цього бренду. Відтінок сукні теж був блакитним.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

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