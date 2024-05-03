З декольте та спідницею-тюльпаном: чарівна Коко Роша на червоній доріжці з дочкою

Зірка та її маленька дочка з'явилися перед камерами у Family Look.

Канадська супермодель Коко Роша відвідала весняний галаконцерт New York City Ballet у Театрі Девіда Г. Кога, що відбувся у Нью-Йорку. На червону доріжку вона вийшла зі своєю дочкою Айоні.

Коко та Айоні мали дивовижний вигляд, оскільки одягли вбрання одного відтінку. На Коко була сукня без бретельок, але з глибоким V-подібним декольте. Також спідниця вбрання була заниженою та виконаною у формі тюльпана. Тканина, використана у цій сукні була розкішною, оскільки мала сріблястий принт, а також об'ємний декор у вигляді ніжних кольорів.

Волосся модель зібрала у високу зачіску, зробила яскравий макіяж, на шию зав'язала стрічку як чокер, а також взула гламурні босоніжки зі стразами.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Вбрання маленької Айоні нагадувало балетне, оскільки верх сукні був на одне плече, спідниця ж виконана з фатину. Також у сукні був один рукав-накидка із тонкої шифонової тканини. Верхня частина ліфа сукні декорована квітами. Волосся дівчинці також зібрали у високий пучок та її шию, як і у мами, прикрашала стрічка-чокер.

Коко Роша з донькою / Фото: Associated Press

Дочку модель показує не вперше на відміну від австралійки Ніколь Кідман, яка нещодавно вперше вийшла із доньками на червону доріжку. Дівчатка Сандей Роуз та Фейт Маргарет обрали для заходу червоні сукні.

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