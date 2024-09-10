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З декольте та стразами: Дакота Джонсон з'явилася у гламурній сукні від Gucci

З декольте та стразами: Дакота Джонсон з'явилася у гламурній сукні від Gucci

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Акторка позувала на світському заході для знаменитостей.

У понеділок, 9 вересня, у Нью-Йорку багаті та знамениті вершки суспільства змогли продемонструвати на публіці свої розкішні вбрання та прикраси. Знаменитості відвідали третю щорічну вечерю "Турбота про жінок", організовану фондом Kering.

Дакота Джонсон / © Associated Press
Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Серед гостей на заході була 34-річна акторка Дакота Джонсон. Вона з'явилася на публіці у розкішній сукні від Gucci.

Вбрання було пошите із різних видів тканини — верхня його частина зроблена з бежевої тканини, яка практично зливалася з кольором шкіри жінки, і була прикрашена сріблястими стразами. Носила своє вбрання Дакота в поєднанні з довгими перлинними прикрасами і сріблястим взуттям на високих підборах.

Дакота Джонсон / © Associated Press
Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

До слова, Дакота — справжня nepo baby, адже вона дочка відомих акторів Мелані Гріффіт та Дона Джонсона. Коли Дакота була маленькою, її мати одружилася з Антоніо Бандерасом і зараз Дакота вважає його своїм другим батьком. Нещодавно Бандерас з'явився на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю та привернув увагу, оскільки прийшов туди з коханою.

Антоніо Бандерас та Ніколь Кімпель / © Associated Press
Антоніо Бандерас та Ніколь Кімпель / Фото: Associated Press

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