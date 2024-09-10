З декольте та стразами: Дакота Джонсон з'явилася у гламурній сукні від Gucci

Акторка позувала на світському заході для знаменитостей.
У понеділок, 9 вересня, у Нью-Йорку багаті та знамениті вершки суспільства змогли продемонструвати на публіці свої розкішні вбрання та прикраси. Знаменитості відвідали третю щорічну вечерю "Турбота про жінок", організовану фондом Kering.
Серед гостей на заході була 34-річна акторка Дакота Джонсон. Вона з'явилася на публіці у розкішній сукні від Gucci.
Вбрання було пошите із різних видів тканини — верхня його частина зроблена з бежевої тканини, яка практично зливалася з кольором шкіри жінки, і була прикрашена сріблястими стразами. Носила своє вбрання Дакота в поєднанні з довгими перлинними прикрасами і сріблястим взуттям на високих підборах.
До слова, Дакота — справжня nepo baby, адже вона дочка відомих акторів Мелані Гріффіт та Дона Джонсона. Коли Дакота була маленькою, її мати одружилася з Антоніо Бандерасом і зараз Дакота вважає його своїм другим батьком. Нещодавно Бандерас з'явився на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю та привернув увагу, оскільки прийшов туди з коханою.
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