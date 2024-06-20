З декольте та укладанням: зірка серіалу "Теорія трьох тіл" виблискувала перед камерами в Лондоні

Попри багаторічну кар'єру в кіно та телеіндустрії, зірка мексиканської красуні Ейси Гонсалес засяяла після того, як вона з'явилася у серіалі Netflix "Проблема трьох тіл". 34-річна акторка виконала одну з головних ролей у цьому проєкті і стала частою гостею на багатьох світських заходах.

19 червня Ейса відвідала захід у Лондоні — у Музеї Вікторії та Альберта відкрилася виставка "Наомі: у моді", присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл та її 40-річній кар'єрі.

Одягнула мексиканська зірка сукню молочного відтінку і з дуже глибоким V-подібним декольте. Вбрання мало довгу спідницю і напуск, який створював ілюзію костюма. Також у цієї сукні була відкрита спина з драпуванням, а завершила вона образ босоніжками на підборах, ніжним макіяжем та об'ємним укладанням.

Ейса Гонсалес / Фото: Getty Images

Проте буквально місяцем раніше всі обговорювали вбрання Ейси, в якому вона з'явилася на Met Gala 2024 у Нью-Йорку. У ніжно-рожевій сукні акторка була як лісова фея, а виготовив її для неї на замовлення бренд Delcore.

Ейса Гонсалес на Met Gala 2024 / Фото: Associated Press

Читайте також: