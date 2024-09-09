З декольте та великими червоними квітами: Джуліанна Мур на червоній доріжці кінофестивалю

Акторка привернула увагу сукнею з квітковими аплікаціями.
63-річна Джуліанна Мур відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто, у межах якого відбулася прем'єра драматичного фільму "Сусідня кімната". У цій картині вона зіграла головну роль разом із Тільдою Свінтон.
На червону доріжку в Торонто Джуліанна вийшла у незвичайній сукні від бренду Bottega Veneta. Вбрання було виконане у молочному відтінку, мало тонкі бретельки та глибоке V-подібне декольте.
Сукня також мала довгу спідницю, косі прострочення на спідниці та в деяких місцях була прикрашена великими червоними 3D квітами. Носила вона її в поєднанні з довгими сережками-ланцюжками, каблучкою у вигляді змії та лаконічної зачіскою з розпущеним прямим волоссям.
Захід вона відвідала з колегою Тільдою, яка обрала лаконічне вбрання, що включало класичну білу сорочку та шовкові широкі штани відтінку айворі. Яскравим акцентом її образу стала червона помада на губах.
Нагадаємо, що прем'єра фільму "Сусідня кімната" відбулася на Венеційському кінофестивалі. У день прем'єри Мур сяяла на червоній доріжці в закритій золотій сукні від бренду Bottega Veneta, повністю розшитій лелітками і з V-подібним вирізом.
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