З декольте та великими червоними квітами: Джуліанна Мур на червоній доріжці кінофестивалю

63-річна Джуліанна Мур відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто, у межах якого відбулася прем'єра драматичного фільму "Сусідня кімната". У цій картині вона зіграла головну роль разом із Тільдою Свінтон.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

На червону доріжку в Торонто Джуліанна вийшла у незвичайній сукні від бренду Bottega Veneta. Вбрання було виконане у молочному відтінку, мало тонкі бретельки та глибоке V-подібне декольте.

Сукня також мала довгу спідницю, косі прострочення на спідниці та в деяких місцях була прикрашена великими червоними 3D квітами. Носила вона її в поєднанні з довгими сережками-ланцюжками, каблучкою у вигляді змії та лаконічної зачіскою з розпущеним прямим волоссям.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Захід вона відвідала з колегою Тільдою, яка обрала лаконічне вбрання, що включало класичну білу сорочку та шовкові широкі штани відтінку айворі. Яскравим акцентом її образу стала червона помада на губах.

Джуліанна Мур з Тільдою Суінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що прем'єра фільму "Сусідня кімната" відбулася на Венеційському кінофестивалі. У день прем'єри Мур сяяла на червоній доріжці в закритій золотій сукні від бренду Bottega Veneta, повністю розшитій лелітками і з V-подібним вирізом.

Джуліанна Мур у Венеції / Фото: Associated Press

Читайте також:

Красиві образи Джуліанни Мур на червоних доріжках (24 фото)