З декольте та вирізом на животі: Зої Дойч вийшла на червону доріжку у вишуканому чорно-білому вбранні
Це був елегантний образ, у якому відчувався шик Старого Голлівуда та естетика 1920-х років.
Акторка Зої Дойч — донька кінозірки Лії Томпсон та режисера Говарда Дойча — з’явилася на 83-й церемонії вручення церемонії «Золотий глобус». Зазвичай Зої прихильниця бренду Chanel, однак цього разу для червоної доріжки обрала образ від Prada.
Легка та довга сукня акторки була виконана у чорно-білих відтінках і мала кілька цікавих деталей, зокрема у вбрання було глибоке V-подібне декольте, а також виріз на животі. Фасон сукні був вільним і через це тільки підкреслював витончену фігуру Дойч.
Також увагу привертало те, що тканина була плісована, а на бедрах прикрашена камінням, бісером та лелітками. Також цікавим акцентом стала торочка, завдяки якій дизайн сукні нагадував стиль 1920-років.
А ось подол був довгим за шлейфом та не обробленим. Гламурними доповненнями вечірнього луку стали прикраси з діамантами, червоний манікюр та зачіска за легким укладанням.