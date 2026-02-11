З декольте та золотим кольє: вишукана Голлі Беррі прийшла на прем’єру фільму

Голлі Беррі / © Associated Press

Реклама

Голлі Беррі мала приголомшливий вигляд, коли вийшла на публіку у Лос-Анджелесі. Акторка відвідала захід присвячений прем’єрі фільму «Злочин 101», у якому зіграла з Крісом Гемсвортом.

Акторка обрала для свого виходу ансамбль чорного кольору, який складався зі штанів класичного крою та шовкову чорну блузу з високим коміром зі складками, яку носила розстібнувши на верхніх ґудзиках. Акторка додала до образу приталений піджак і туфлі на підборах.

Голлі Беррі / © Associated Press

Гламурним доповненням ансамблю співачки стали коштовності — сережки та вишукане золоте кольє на шиї, яке виділилось по-особливому на фоні її монохромного вбрання.

Реклама

Голлі Беррі / © Associated Press

Раніше акторка прийшла на захід присвячений презентації цього фільму у боді з глибоким декольте і спідниці-кольчузі.