З декольте та золотим кольє: вишукана Голлі Беррі прийшла на прем’єру фільму
59-річна акторка мала ефектний вигляд на івенті.
Голлі Беррі мала приголомшливий вигляд, коли вийшла на публіку у Лос-Анджелесі. Акторка відвідала захід присвячений прем’єрі фільму «Злочин 101», у якому зіграла з Крісом Гемсвортом.
Акторка обрала для свого виходу ансамбль чорного кольору, який складався зі штанів класичного крою та шовкову чорну блузу з високим коміром зі складками, яку носила розстібнувши на верхніх ґудзиках. Акторка додала до образу приталений піджак і туфлі на підборах.
Гламурним доповненням ансамблю співачки стали коштовності — сережки та вишукане золоте кольє на шиї, яке виділилось по-особливому на фоні її монохромного вбрання.
Раніше акторка прийшла на захід присвячений презентації цього фільму у боді з глибоким декольте і спідниці-кольчузі.