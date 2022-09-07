З декольте у формі серця: ефектний вихід Пенелопи Крус на червону доріжку у Венеції

Учора знаменитість позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Вічна дочка" під час 79-го Венеційського кінофестивалю, що триває в Італії.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Акторка приєдналася до Джуліанни Мур на прем'єрі фільму і одягла цю чудову сукню із кутюрної колекції Chanel осінь-зима 2022.

Твідовий ліф у формі серця поєднувався з мереживною спідницею з квітковою аплікацією, розшитою камінням. На фігурі Пенелопи сукня сиділа чудово. Зірка доповнила образ вечірньою зачіскою, зібравши волосся у високий пучок, макіяжем та діамантовими сережками.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

А вчора під час фотокола фільму "На краю" Пенелопа Крус сяяла у білій сукні від Dolce & Gabbana з багатошаровою мереживною спідницею. Образ акторки доповнювали великі сережки-кільця із золота, кінський хвіст та дуже насичений макіяж.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Білі туфлі на платформі та підборах і з відкритим носком завершували образ зірки.

Нагадаємо, раніше на доріжці Пенелопа вже сяяла у вбранні від Chanel, амбасадоркою якого вона є, представши перед показом фільму L'immensità.

Читайте також: