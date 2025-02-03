З декольте у формі серця і в табі на підборах: Зої Салдана в образі від Maison Margiela отримала кінонагороду

Зої Салдана відвідала церемонію нагородження кінопремії London Critics' Circle Film Awards 2025, яка відбулася у Лондоні. Вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес" і премію Дерека Малкома за інновації.

На заході акторка постала в сукні без бретельок довжини міді з кутюрної осінньої колекції 2022 року бренду Maison Margiela. Корсет мав декольте у формі серця, структурований ліф із м’ятої чорної тканини з глянцевим ефектом і спідницю з вишитим принтом у формі кілець. Подол сукні був прикрашений смужками тканини, схожими на пір'я.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Аутфіт Салдана доповнила чорним взуттям табі на підборах від цього самого бренду.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Зої зробила зібрану зачіску, випустивши на один бік пасмо волосся, легкий макіяж із глянцевим блиском на губах, а також червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руку – подвійною каблучкою.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Про фільм:

"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.

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