З декольте у формі серця і в табі на підборах: Зої Салдана в образі від Maison Margiela отримала кінонагороду

46-річна акторка в авангардному вбранні позувала перед фотографами.
Зої Салдана відвідала церемонію нагородження кінопремії London Critics' Circle Film Awards 2025, яка відбулася у Лондоні. Вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес" і премію Дерека Малкома за інновації.
На заході акторка постала в сукні без бретельок довжини міді з кутюрної осінньої колекції 2022 року бренду Maison Margiela. Корсет мав декольте у формі серця, структурований ліф із м’ятої чорної тканини з глянцевим ефектом і спідницю з вишитим принтом у формі кілець. Подол сукні був прикрашений смужками тканини, схожими на пір'я.
Аутфіт Салдана доповнила чорним взуттям табі на підборах від цього самого бренду.
Зої зробила зібрану зачіску, випустивши на один бік пасмо волосся, легкий макіяж із глянцевим блиском на губах, а також червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руку – подвійною каблучкою.
Про фільм:
"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.
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