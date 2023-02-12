З декольте у формі серця: Пенелопа Крус вийшла на доріжку у розкішній сукні від Dolce & Gabbana

На доріжку 48-річна Пенелопа вийшла у чорній сукні з корсетом від Dolce & Gabbana та декольте у формі серця, а також з пишною багатошаровою спідницею та чорною мереживною накидкою на плечах.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Премія Goya Awards вважається іспанським "Оскаром" і зірки ретельно підбирають вбрання для появи на доріжці. Крус, яка доповнила образ великими сережками-кліпсами з камінням, кільцями та браслетами, світлим манікюром та вечірнім макіяжем мала чудовий вигляд. Зірка зібрала деяку кількість волосся у хвіст і красиво уклала чубок.

Крус була номінована на найкращу жіночу роль другого плану за фільм "На краю". Пенелопа у чудовій формі і може з'явитися на світському заході, як у максісукні, як цього разу, так і в міні. У грудні минулого року акторка з'являлася на публіці у мінісукні з твіду від Chanel, яку доповнила ременем з гламурною пряжкою і в туфлях на високих підборах. І, звичайно, викликала фурор.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Читайте також: