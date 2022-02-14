З діамантів та рубінів: кому подарували найдорожчу валентинку у світі

Подарунок виявився справді незвичним.

14 лютого закохані вітають одне одного з Днем святого Валентина даруючи милі подарунки квіти та солодощі, але 1960 року грецькому мільярдеру Аристотелю Онассі захотілося піднести своїй коханій — оперній суперзірці Марії Каллас, дуже незвичайний сюрприз, який згодом стали вважати найдорожчою валентинкою у світі.

Марія Каллас та Арістотель Онассіс / Getty Images

Онассіс подарував співачці валентинку у формі серця, яка була виготовлена із золота, діамантів, рубінів, смарагдів та іншого дорогоцінного каміння. Працювали над цим подарунком найкращі ювеліри того часу. Піднести свій презент Марії мільярдер теж вирішив незвично, загорнувши в норкову шубу. Вартість валентинки була близько 300 тисяч доларів. Але свій подарунок Онассіс не відносив до чогось занадто щедрого, оскільки вважав, що якби не було жінок, то всі гроші світу були б нічого не варті.

Марія Каллас та Арістотель Онассіс / Getty Images

Однак попри такі подарунки та увагу, роман пари був не щасливим. Онассіс і Кллас почали стосунки 1957 року, коли обидва були одружені. Після початку роману вони розлучилися, за чутками, Марія навіть народила дитину від Аристотеля, хлопчика, який помер через кілька годин після появи світ. За роки стосунків пара постійно сварилася, а 1968-го Марія Каллас дізналася з газет, що Аристотель одружився на вдові президента США Жаклін Кеннеді.

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