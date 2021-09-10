З дитячою пляшкою-клатчем і в сукню зі слоном: Джіджі Хадід на тижні моди у Нью-Йорку

З дитячою пляшкою-клатчем і в сукню зі слоном: Джіджі Хадід на тижні моди у Нью-Йорку

Молода мама взяла участь у фешншоу Moschino.

Вчора, 9 вересня, в межах Нью-Йоркського тижня моди відбувся показ весняно-літньої колекції бренду Moschino. Креативний директор Модного дому — Джеремі Скотт — приємно здивував колекцією. Він створив вбрання для дорослих з дитячими принтами — речі прикрашали зображення мультяшних героїв. А як зразок для аксесуарів модельєру послужили дитячі речі — м'які іграшки, брязкальця, каруселі для ліжечок і пляшечки з молоком.

У показі взяла участь Джіджі Хадід. Модель продефілювала спочатку у строкатій довгій сукні по фігурі з мультяшним принтом і головою слона на одному рукаві. Техніка вбрання нагадувала печворк.

Джіджі Хадід / Getty Images

У руці вона тримала клатч у вигляді дитячої пляшечки з молоком. На подіумі Джіджі зімітувати, що вона п'є з пляшечки молоко.

Джіджі Хадід / Getty Images

Також читайте У штанах з блискітками і з цікавими прикрасами: Джіджі Хадід на прогулянці з дочкою

Образ манекенниці доповнив ніжний манікюр, макіяж і зачіска у стилі 60-х років. У вухах були блакитні сережки з камінням.

Інший лук Хадід на подіумі викликав не менш захоплення. Вона постала у ніжному костюмі із зображенням звіряток. Вбрання із жовтою облямівкою складалося з кроптопа, жакета та мініспідниці. На талії був ніжно-рожевий пояс-ланцюжок з різнокольоровими буквами Moschino, а на шиї — такий самий, тільки блакитний. Вуха вона прикрасила ніжно-рожевими сережками, які нагадували деталі з дитячої каруселі для ліжечка. У руці Джіджі несла сумку з таким самим принтом, як і на костюмі.

Джіджі Хадід / Getty Images

У показі також взяла участь Ірина Шейк. Вона продефілювала у короткому пастельному пальті із зображенням героїв мультфільмів, з круглим коміром і поясом.

Ірина Шейк / Getty Images

Читайте також: У велосипедках і кумедній панамці: Джіджі Хадід на прогулянці з донькою

Вагітна Джіджі Хадід (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання