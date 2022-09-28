З доньками-двійнятами та чоловіком: Сара Джессіка Паркер на прем'єрі фільму "Фокус-покус 2"

Акторка Сара Джесіка Паркер у перерві між театральними постановками на Бродвеї та зніманнями серіалу "І просто так…" також знімалася у фільмі "Фокус-покус 2". Картина стала сиквелом фільму 1993 року і в ній Паркер знову зіграла з Бетт Мідлер та Кеті Наджімі.

Закритий прем'єрний показ фільму відбувся 27 вересня у Нью-Йорку. Захід відвідали знаменитості, які зіграли у фільмі, їхні друзі та близькі. Особливу увагу привернула Сара Джесіка Паркер, оскільки прийшла на презентацію разом зі своєю родиною — чоловіком Меттью Бродеріком та їхніми доньками-двійнятами - Маріон Лореттою Елуелл та Табітою Годж.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Дівчаткам 13 років і з батьками на прем'єри вони ходять вкрай рідко. Для кінопоказу доньки акторки одягли сукні трохи вище коліна. На Маріон була срібляста з фіолетовим відливом і блискітками, яку вона доповнила фіолетовими туфлями на високих підборах зі стразами. А ось Табіта віддала перевагу чорній сукні з рукавами, яку доповнила такими ж туфлями як у сестри, тільки з синіми паєтками.

Обидві моделі туфель були, звичайно, від взуттєвого бренду їхньої матері SJP.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Сама ж винуватиця заходу, 57-річна Сара Джесіка, прийшла на прем'єру в кутюрному образі від бренду Armani з колекції осінь-зима 2022 року. Вбрання складалося з туніки з флористичним принтом, прикрашеної облямуванням з бісеру та паєток, а також укорочених штанів лавандового відтінку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнила синя самка зі стразами, укладання, макіяж у фіолетовій гамі, кілька прикрас та гламурні рожеві туфлі із сатину, теж від її бренду.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також Сара Джессіка має 20-річного сина Джеймса Вілку. Він приходив із матір'ю на прем'єрний показ серіалу "І просто так..." минулого року.

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