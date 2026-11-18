Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Реклама

Голлівудська акторка Демі Мур опублікувала в Instagram фотографії зі святкування свого 64-річчя. На знімках вона позувала разом із Румер, Скаут і Таллулою Вілліс, а також із трирічною онукою Луеттою. Під пісню Happy Birthday акторка задула свічки на святковому торті.

Демі Мур із онукою Луеттою / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Для свята Демі обрала зелений костюм у бордову смужку, що складався з жакета та укорочених штанів. Під нього вона одягла лаконічний топ нюдового відтінку. Акторка доповнила образ прикрасами та сумкою Gucci.

Реклама

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

День народження Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Особливою родзинкою свята стали персоналізовані печива з фотографіями Мур із різних періодів її життя та кар’єри. Свято відбулося в будинку друга акторки Гая Осірі, якому вона подякувала за організацію вечора.

Реклама

День народження Демі Мур / © Instagram Деми Мур

День народження Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Усі три доньки акторки також опублікували зворушливі дописи про маму в соціальних мережах.

Румер назвала Демі королевою та легендою, опублікувавши архівні сімейні фотографії. Скаут подякувала мамі за приклад сили, мудрості та співчуття.

А Таллула опублікувала фотографії з дитинства та зізналася їй у коханні.

Демі Мур народила трьох доньок — Румер, Скаут і Таллулу — у шлюбі з актором Брюсом Віллісом. У Румер є дочка Луетта, яка стала першою онукою акторки.

Реклама

Нагадаємо, раніше Демі Мур у сукні з блакитним бантом і м’ятою спідницею отримала нагороду на гала-вечорі Baby2Baby.

Новини партнерів