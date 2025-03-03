З довгим манікюром та в розкішних сукнях: розглядаємо образи Синтії Еріво, вибрані для "Оскара"

Вона була яскравою, епатажною і знову обрала вбрання зеленого кольору.

38-річна Синтія Еріво — власниця приголомшливих вокальних даних, а також має незвичайний стиль і смак: артистка любить довгий манікюр з безліччю декору і яскравих відтінків. Не відмовилася від такої своєї фішки вона і для церемонії "Оскар", оскільки її нігті були прикрашені золотом, камінням та іншим хитромудрим декором.

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Що стосується сукні зірки, то обрала вона для червоної доріжки престижної кінопремії оксамитову сукню від Louis Vuitton насиченого зеленого відтінку, який став відсилати її ролі у фільмі "Wicked: Чародійка".

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Сукня мала величезну спідницю, високий комір і імітацію банта в зоні грудей.

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Під час церемонії Синтія вийшла на сцену і викликала так званий вау-ефект, адже вдягла приголомшливу білу сукню від Vivienne Westwood з пишною спідницею, квітковими аплікаціями фіолетового кольору та ніжно-зеленим фатином.

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

У цій сукні разом, з колегою Аріаною Гранде, Синтія виконала саундтрек фільму "Wicked: Чародійка" Defying Gravity. У цій казці вони зіграли ролі Ельфаби та Глінди.

Синтія Еріво та Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Синтія Еріво та Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Після офіційної частини відбулася традиційна вечірка Vanity Fair Oscar Party. Синтія, звичайно ж, була серед гостей цього гламурного та престижного зіркового заходу. Британська суперзірка одягла легку сукню від Vivienne Westwood із фатину. Вона була асиметричною, на одне плече та зі шлейфом. Прикрашав сукню чорний бант на талії. Синтія поєднала її з сумкою-серцем, чокером на шиї та чорними туфлями.

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Цього разу Синтію було номіновано у категорії "Найкраща жіноча роль", проте вона не перемогла, як і 62-річна акторка Демі Мур.

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