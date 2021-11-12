З довгою фатою та у сукні з квітами: весільний образ Періс Гілтон

З довгою фатою та у сукні з квітами: весільний образ Періс Гілтон

Для церемонії одруження світська левиця обрала вбрання від Oscar de la Renta.

Періс Гілтон нарешті вийшла заміж за 40-річного бізнесмена Картера Реума. Для цього важливого дня світська левиця довго обирала весільне вбрання. Свій вибір просто напередодні одруження вона зупинила на розкішній білій мереживній сукні з квітковими аплікаціями та довгим рукавом від бренду Oscar de la Renta.

В Instagram Гілтон опублікувала нові фото свого весільного образу, який ми можемо краще розглянути.

Вбрання знаменитість доповнила довгою фатою з білими квітами. Їй зробили елегантну зачіску, зібравши волосся у хвіст і накрутивши пасмо волосся хвилею, і макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах. У вухах були сережки з великими діамантами. Французький манікюр завершив аутфіт Періс.

Нагадаємо, весілля Періс і Картера відбулося у маєтку її покійного діда у Бель-Ейрі. Саме святкування має тривати три дні, а Гілтон за цей час змінить близько десяти суконь.

На весіллі було багато зірок, серед яких – Емма Робертс, Bebe Rexha та Ешлі Бенсон.

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