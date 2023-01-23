З довгою косою і у вишиванці з оголеними плечами: Ірина Білик продемонструвала гарний образ

Артистка постала на знімку у національному образі.

Вчора, 22 січня, Ірина Білик привітала підписників із Днем Соборності України своєю гарною світлиною.

Артистка постала у чарівному образі на тлі синьо-жовтого прапора. На Ірині була вишиванка з мереживом і відкритими плечами.

Ірина Білик / Фото: Instagram Ірина Білик

Аутфіт Білик доповнила довгою косою, прикрашеною синьо-жовтою стрічкою, чорною пов'язкою із квітами і сережками у вигляді блакитних квітів. Ніжний макіяж і манікюр завершили лук співачки.

"Дуже гарна, красунька наша Біличка!!!", "Очей не відвести! Українки – найгарніші"", "Безмежна красуня, талановита українка", "Яка красуня! Обожнюю", "Чарівна україночка", - написали фоловери Ірини у коментарях.

Нагадаємо, Білик у пудровій сукні презентувала нову українськомовну пісню під назвою "Мало".

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