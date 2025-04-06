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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

З довгою косою на шиї: американська акторка з оригінальним аксесуаром прийшла на захід

Меггі Джилленгол з’явилася на кіновиставці із краваткою у вигляді коси з волосся.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Меггі Джилленгол

Меггі Джилленгол / © Associated Press

Американська акторка Меггі Джилленгол відвідала презентацію фільму «Наречена», який відбувся у межах кіновиставки CinemaCon у Лас-Вегасі.

На заході вона постала у білій сорочці і діловому чорному костюмі від бренду Schiaparelli, який складався з широких штанів і жакета із золотим замком замість ґудзика.

Меггі Джилленгол / © Getty Images

Меггі Джилленгол / © Getty Images

Свій аутфіт Меггі доповнила оригінальним аксесуаром – краваткою у вигляді довгої коси зі справжнього волосся. Взута вона була у чорні туфлі.

Меггі Джилленгол / © Getty Images

Меггі Джилленгол / © Getty Images

Джилленгол зробила укладання з кучерями, макіяж із помадою ягідного відтінку і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а на руках були браслети і золота каблучка.

Меггі Джилленгол / © Associated Press

Меггі Джилленгол / © Associated Press

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