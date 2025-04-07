З довгими кігтями і в сукні кольору бургунді: схудла реперка Lizzo привернула увагу на червоній доріжці

Lizzo / © Associated Press

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Lizzo продемонструвала найепатажніший образ на церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

Lizzo / © Associated Press

Реперка з’явилася там в обтислій сукні без бретельок і з драпуванням із кутюрної колекції осінь-зима 2024 бренду Robert Wun, яка підкреслила її схудлу фігуру. Поділ вбрання був темно-винного відтінку і плісованим.

Lizzo / © Associated Press

Аутфіт Lizzo доповнила оперними рукавичками в тон сукні, які були з’єднані між собою тканиною з драпуванням. Зверху на них наклеїли довгі кігті бордового кольору металік. На одному з пальців була каблучка з червоним камінням.

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Lizzo / © Associated Press

Реп-виконавиця зробила укладання з мокрим ефектом та артмакіяж із червоними тінями, які були на повіках і вилицях. Губи вона нафарбувала червоною помадою. Вуха Lizzo прикрасила довгими сережками.

Lizzo / © Associated Press

Нагадаємо, реперка Lizzo на вечірці Vanity Fair Oscar постала в чорній корсетній сукні з прозорою спідницею фасону «русалка» зі шлейфом від Christian Siriano.

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