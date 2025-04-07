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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
1 хв

З довгими кігтями і в сукні кольору бургунді: схудла реперка Lizzo привернула увагу на червоній доріжці

36-річна американська реп-виконавиця привернула до себе увагу на заході епатажним луком.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Lizzo

Lizzo / © Associated Press

Lizzo продемонструвала найепатажніший образ на церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Реперка з’явилася там в обтислій сукні без бретельок і з драпуванням із кутюрної колекції осінь-зима 2024 бренду Robert Wun, яка підкреслила її схудлу фігуру. Поділ вбрання був темно-винного відтінку і плісованим.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Аутфіт Lizzo доповнила оперними рукавичками в тон сукні, які були з’єднані між собою тканиною з драпуванням. Зверху на них наклеїли довгі кігті бордового кольору металік. На одному з пальців була каблучка з червоним камінням.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Реп-виконавиця зробила укладання з мокрим ефектом та артмакіяж із червоними тінями, які були на повіках і вилицях. Губи вона нафарбувала червоною помадою. Вуха Lizzo прикрасила довгими сережками.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Нагадаємо, реперка Lizzo на вечірці Vanity Fair Oscar постала в чорній корсетній сукні з прозорою спідницею фасону «русалка» зі шлейфом від Christian Siriano.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo_2 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo_1 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo / © instagram.com/lizzobeeating

© instagram.com/lizzobeeating

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

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