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З довгими кігтями і в сукні кольору бургунді: схудла реперка Lizzo привернула увагу на червоній доріжці
36-річна американська реп-виконавиця привернула до себе увагу на заході епатажним луком.
Lizzo продемонструвала найепатажніший образ на церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.
Реперка з’явилася там в обтислій сукні без бретельок і з драпуванням із кутюрної колекції осінь-зима 2024 бренду Robert Wun, яка підкреслила її схудлу фігуру. Поділ вбрання був темно-винного відтінку і плісованим.
Аутфіт Lizzo доповнила оперними рукавичками в тон сукні, які були з’єднані між собою тканиною з драпуванням. Зверху на них наклеїли довгі кігті бордового кольору металік. На одному з пальців була каблучка з червоним камінням.
Реп-виконавиця зробила укладання з мокрим ефектом та артмакіяж із червоними тінями, які були на повіках і вилицях. Губи вона нафарбувала червоною помадою. Вуха Lizzo прикрасила довгими сережками.
Нагадаємо, реперка Lizzo на вечірці Vanity Fair Oscar постала в чорній корсетній сукні з прозорою спідницею фасону «русалка» зі шлейфом від Christian Siriano.