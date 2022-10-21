З драматичним макіяжем і в рваних колготках: Леді Гага презентувала своє шампанське в ефектному образі

Зірка створила колаборацію зі знаменитим алкогольним брендом.
Останнім часом зірки вирішили активніше розвиватися як підприємці і тепер не лише випускають музику та знімаються в кіно, але ще запускають свої бренди косметики, білизни, одягу, продукти та алкоголь.
Однак якщо своя лінійка косметики у Леді Гаги вже є давно, то випуск шампанського, це щось нове, але саме з цієї причини, вона вчора і з'явилася на світській вечірці.
Гага спільно зі знаменитим брендом Dom Pérignon презентувала зірковим гостям своє нове лімітоване шампанське. Елітний напій отримав назву Rosé Vintage 2008.
На презентацію зірка прийшла у повністю чорному луку. На Газі була ексклюзивна сукня-футляр від Topo Studio, зроблена з оксамиту та шовку. Доповнювали цей образ рукавички, сірчасті рвані колготки з дірками та черевики-стрипи на величезних платформах.
Волосся співачки зібрали у високу зачіску, а ось на обличчі вона мала досить насичений драматичний макіяж. Але й вона не змогла встояти перед трендом освітлених брів.
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