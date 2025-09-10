ТСН у соціальних мережах

З драпуванням спереду і ззаду на сукні: акторка Лілі Джеймс відвідала кінофестиваль у Торонто

Фільм, який презентувала актриса, ґрунтується на біографії Вітні Вулф Герд, яка запустила популярний сайт знайомств.

Лілі Джеймс

Лілі Джеймс / © Getty Images

Лілі Джеймс, яку багато хто знає за фільмом-казкою «Попелюшка», з’явилася на прем’єрі фільму Swiped. Захід відбувся у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто, який зараз у самому розпалі в Канаді.

Лілі вийшла на червону доріжку кінофестивалю і багатьох здивувала, адже стала шатенкою, а також уклала волосся в елегантні хвилі. В темний відтінок вона фарбує волосся не вперше, але ще нещодавно була помічена зі світлішим кольором, тож привернула увагу такою швидкою і кардинальною зміною іміджу. Одягнута акторка була в чорну сукню-бюстьє від бренду 16Arlington, яку на спідниці прикрашало оригінальне драпування з тканини, що спадає спереду й ззаду, створюючи глибину і плавність попри мінімалістичний силует. Довжина до підлоги підкреслювала фігуру Лілі завдяки чистим, структурованим лініям.

Лілі Джеймс / © Getty Images

Лілі Джеймс / © Getty Images

Також Джейм дала інтерв’ю виданню WhoWhatWear, в якому розповіла про головну сукню для фільму «Попелюшка» 2015 року. Вбрання було натхненне сукнею Попелюшки зі старого мультфільму, воно мало 14 спідниць з різними кольорами синього.

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Getty Images

Лілі Джеймс / © Getty Images

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

Лілі Джеймс / © Associated Press

