З драпуванням на спідниці: Флоренс П'ю відвідала захід на честь виходу другої частини "Дюни"

Вбрання акторка вирішила одягти без бюстгальтера.
28-річна британська зірка Флоренс П'ю з'явилася перед фотографами в Мехіко, де відбувся фанзахід, присвячений другій частині фільму Дені Вільнева "Дюна".
Акторка одягла цікаве вбрання молочного відтінку від бренду Standing Ground. Сукня мала лаконічний верх без рукавів, який Флоренс носила з довгою спідницею зі шлейфом, прикрашеною складним драпуванням та бусинами різного розміру.
Сукня підкреслювала фігуру дівчини, а поєднувала вона її зі взуттям від Valentino на платформі та прикрасами від бренду Shaun Leane. Завершували образ макіяж з акцентом на очах та бровах, а також "недбале" укладання.
На заході Флоренс позувала з колегою з картини Зендеєю, яка обрала сміливий кастомний ансамбль від Модного дому Bottega Veneta.
У продовженні "Дюни" П'ю отримала роль принцеси Ірулан, дочки падишаха-імператора Шаддама IV. У книжках Френка Герберта від імені принцеси ведеться оповідь, а кожен розділ починається епіграфом із цитатою Ірулан. Знімання другої частини фільму відбувалися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.
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