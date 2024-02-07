З драпуванням на спідниці: Флоренс П'ю відвідала захід на честь виходу другої частини "Дюни"

28-річна британська зірка Флоренс П'ю з'явилася перед фотографами в Мехіко, де відбувся фанзахід, присвячений другій частині фільму Дені Вільнева "Дюна".

Флоренс П'ю з колгами фі фільму "Дюна" / Фото: Associated Press

Акторка одягла цікаве вбрання молочного відтінку від бренду Standing Ground. Сукня мала лаконічний верх без рукавів, який Флоренс носила з довгою спідницею зі шлейфом, прикрашеною складним драпуванням та бусинами різного розміру.

Сукня підкреслювала фігуру дівчини, а поєднувала вона її зі взуттям від Valentino на платформі та прикрасами від бренду Shaun Leane. Завершували образ макіяж з акцентом на очах та бровах, а також "недбале" укладання.

Зендея та Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

На заході Флоренс позувала з колегою з картини Зендеєю, яка обрала сміливий кастомний ансамбль від Модного дому Bottega Veneta.

У продовженні "Дюни" П'ю отримала роль принцеси Ірулан, дочки падишаха-імператора Шаддама IV. У книжках Френка Герберта від імені принцеси ведеться оповідь, а кожен розділ починається епіграфом із цитатою Ірулан. Знімання другої частини фільму відбувалися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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