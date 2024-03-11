З драпуванням на стегнах: Марго Роббі одягла довгу чорну сукню-бюстьє на "Оскар"

Акторка після року в рожевому кольорі вирішила одягнути на головну кінопремію лаконічне вбрання.
У Лос-Анджелесі відбулася 96-а церемонія вручення нагород на церемонії "Оскар" і серед гостей заходу з'явилася головна зірка фільму "Барбі" — Марго Роббі. Акторка вирішила нарешті завершити історію барбікору і одягла на червону доріжку не рожеву сукню.
На Марго було обтисле чорне вбрання від Модного дому Versace з колекції осінь-зима 2024, яку Донателла Версаче зовсім нещодавно представила в Мілані.
Сукня-бюстьє ідеально підкреслювала фігуру Роббі, була виконана із знаменитої "металевої" тканини бренду, а на стегнах її прикрашало невелике драпірування.
Образ акторки доповнили лаконічне укладання, ніжний макіяж та бежевий манікюр. Також вона одягла вінтажний браслет Boivin із золота та діамантів від Fred Leighton.
Нагадаємо, що попри численні очікування шанувальників, Марго не була номінована на "Найкращу жіночу роль". Цього року нагороду в цій категорії забрала додому акторка Емма Стоун.
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