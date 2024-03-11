З драпуванням на стегнах: Марго Роббі одягла довгу чорну сукню-бюстьє на "Оскар"

Акторка після року в рожевому кольорі вирішила одягнути на головну кінопремію лаконічне вбрання.

У Лос-Анджелесі відбулася 96-а церемонія вручення нагород на церемонії "Оскар" і серед гостей заходу з'явилася головна зірка фільму "Барбі" — Марго Роббі. Акторка вирішила нарешті завершити історію барбікору і одягла на червону доріжку не рожеву сукню.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На Марго було обтисле чорне вбрання від Модного дому Versace з колекції осінь-зима 2024, яку Донателла Версаче зовсім нещодавно представила в Мілані.

Сукня-бюстьє ідеально підкреслювала фігуру Роббі, була виконана із знаменитої "металевої" тканини бренду, а на стегнах її прикрашало невелике драпірування.

Марго Роббі з чоловіком / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили лаконічне укладання, ніжний макіяж та бежевий манікюр. Також вона одягла вінтажний браслет Boivin із золота та діамантів від Fred Leighton.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що попри численні очікування шанувальників, Марго не була номінована на "Найкращу жіночу роль". Цього року нагороду в цій категорії забрала додому акторка Емма Стоун.

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