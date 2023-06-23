З драпуванням і перлами: зірка "Дюни" вийшла на червону доріжку в ефектному образі від Vivienne Westwood

У цьому образі була продумана кожна деталь.

39-річна акторка Ребекка Фергюсон, відома за роллю Леді Джессіки в римейку "Дюни", змусила публіку дивитися лише на неї, коли вийшла на червону доріжку в Лондоні. Зірка відвідала прем'єру нової частини бойовика "Місія неможлива: Розплата. Частина 1".

На Ребецці була розкішна довга перлинна сукня від британського бренду Vivienne Westwood. Вбрання мало характерний для цієї марки корсетний топ із драпуванням на декольте.

Також драпування було і на спідниці сукні, а талію прикрашав невеликий бант. Оригінальності образу додавали прикраси у вигляді ланцюжків із білими перлинами, які хаотично звисали на плечах та шиї.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Морську тему Ребекка продовжила також у зачісці та макіяжі — волосся їй уклали в "мокру" зачіску, своривши ефект, що вона, як русалка, щойно вийшла з води, а макіяж був натуральним і легким. Що стосується взуття, то акторка взула туфлі на величезній підошві, також від Vivienne Westwood.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

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