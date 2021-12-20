З дредами та у тематичній мінісукні: Лана Вачовські на прем'єрі нової "Матриці"

З дредами та у тематичній мінісукні: Лана Вачовські на прем'єрі нової "Матриці"

З того моменту, як світ побачив першу частину фільму "Матриця", минуло вже 22 роки. За стільки років знаменита режисерка знову на прем'єрі.

У суботу, 18 грудня, у Сан-Франциско відбулася прем'єра четвертої частини культового голлівудського блокбастера "Матриця", яку відвідали зірки попередніх частин франшизи та абсолютно нові актори. Гості заходу позували на фото не на червоному килимі, як це зазвичай буває, а на зеленому.

Лана Вачовскі, Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс / Associated Press

Також на прем'єрі з'явилася і творець фільму - режисерка Лана Вачовскі. На прем'єру вона одягла коротке чорне міні з декольте та латексними вставками. Також на її сукні були чорні вставки зі шкіри, які нагадували пігулки з фільму. Волосся режисерки традиційно було заплетене в яскраві дреди, а завершили її образ чорні колготки та черевики.

Лана Вачовскі / Associated Press

Нагадаємо, що раніше Лана Вачовскі була чоловіком – Лоренсом Вачовські. Камінг-аут вона зробила у липні 2012 року, назвавши себе трансгендерною жінкою та стала першою відкритою трансгендерною людиною серед найбільших голлівудських режисерів. Далі вона успішно пройшла операцію та спеціальну гормональну терапію зі зміни статі.

Над трьома частинами "Матриці" режисерка працювала у тандемі із сестрою, яка теж раніше була чоловіком. Ендрю Пол Вачовскі зробив публічний камінг-аут як трансгендерна жінка 2016 року, заявивши, що він тепер Ліллі. Над четвертою частиною фільму Ліллі не працювала.

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