З дружиною та сином: Том Генкс відвідав прем'єру фільму із сім'єю

Попри вік, актор продовжує активно зніматися у кіно. Цього разу на червоній доріжці його прийшли підтримати найближчі люди.

66-річний актор Том Генкс був дуже елегантним у вівторок, 13 грудня, оскільки вбрався у класичний костюм, сорочку та краватку, щоб відвідати прем'єру фільму "Чоловік на ім'я Отто", яка відбувалася у Стокгольмі, Швеція.

Том Генкс / Фото: Getty Images

На цей захід актор прийшов зі своєю дружиною 66-річною Рітою Вілсон та їхнім молодшим спільним сином – 26-річним Труменом.

Ріта одягла сріблясту сукню міді, розшиту лелітками, яку доповнила ременем зі стразами. Лук акторка доповнила гарним укладанням, туфлями на підборах та лаконічним діамантовим браслетом на руці. Трумен же, як і батько, вбрався у чорний костюм, білу сорочку та краватку. Варто відзначити, що хлопець дуже схожий на батька у молодості.

Том Генкс / Фото: Getty Images

Фільм, який презентував актор — це робота режисера Марка Форстера, він стане другою кіноадаптацією роману Фредріка Бакмана "Друге життя Уве". Головний герой фільму – Отто – гарний бубкотун, який через втрату дружини відмежувався від людей і давно забув справжній смак життя. Проте все змінюється, коли чоловік зустрічає молоду сімейну пару, що тільки-но поселилася по сусідству. Поступово життя Отто знову наповнюється справжньою дружбою та любов'ю.

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