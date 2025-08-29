З дружиною і красунями-дочками: Адам Сендлер вийшов на червону доріжку в Венеції

Адам Сендлер із дружиною та доньками / © Associated Press

Реклама

Адам, його дружина Джекі та двоє дочок Санні та Седі позували фотографам на червоній доріжці перед показом фільму «Джей Келлі» в межах 82-го Венеційського кінофестивалю у Венеції.

58-річний актор вийшов на доріжку в чорному смокінгу, білосніжній сорочці і з краваткою-метеликом, його дружина одяглася в молочно-білу максісукню без бретельок, зробила легкий макіяж і гарне укладання хвилями і була зовсім без прикрас.

Адам Сендлер із дружиною та доньками / © Associated Press

Дорослі дочки пари обрали також максісукні. Санні одягла молочну з американською проймою, розпустила довге густе волосся і зробила макіяж, а на її зап’ясті виблискувало кілька браслетів, її сестра Седі була в чорній максісукні на бретельках від Dolce & Gabbana, з розпущеним волоссям, а в її вухах були великі сережки.

Реклама

Адам Сендлер також був заскочений зі своїми колегами на червоній доріжці фестивалю, але вже в синьому костюмі.