З дружиною і красунями-дочками: Адам Сендлер вийшов на червону доріжку в Венеції
Актор Адам Сендлер разом зі своєю сім’єю відвідав 82-й Венеційський кінофестиваль, який уже кілька днів триває в Італії.
Адам, його дружина Джекі та двоє дочок Санні та Седі позували фотографам на червоній доріжці перед показом фільму «Джей Келлі» в межах 82-го Венеційського кінофестивалю у Венеції.
58-річний актор вийшов на доріжку в чорному смокінгу, білосніжній сорочці і з краваткою-метеликом, його дружина одяглася в молочно-білу максісукню без бретельок, зробила легкий макіяж і гарне укладання хвилями і була зовсім без прикрас.
Дорослі дочки пари обрали також максісукні. Санні одягла молочну з американською проймою, розпустила довге густе волосся і зробила макіяж, а на її зап’ясті виблискувало кілька браслетів, її сестра Седі була в чорній максісукні на бретельках від Dolce & Gabbana, з розпущеним волоссям, а в її вухах були великі сережки.
Адам Сендлер також був заскочений зі своїми колегами на червоній доріжці фестивалю, але вже в синьому костюмі.