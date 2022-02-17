З дуже яскравою сумкою: блогерка К'яра Ферраньї прогулялася Нью-Йорком

Її сфотографували у Нижньому Мангеттені.

Зірка Instagram, інфлуенсерка та блогерка із понад 26-мільйонною аудиторією К'яра Ферраньї проводить зараз час у Нью-Йорку. Дівчина прилетіла до США на Тиждень моди та активно відвідує покази різних дизайнерів.

Днями К'яра відвідала показ нової колекції Michael Kors, для якого одягла білий топ і спідницю-олівець, розшиті паєтками, а також біле двобортне пальто з широкими лацканами.

К'яра Ферраньї / Associated Press

Ось учора італійська зірка потрапила під приціл папараці, коли вийшла на прогулянку. Ферраньї обрала строкатий костюм із абстрактним принтом, шкіряний плащ та черевики на масивній підошві. Доповнили цей лук невелика сумка лаймового кольору і мила зачіска з двома пучками, з якою колись з'являлася і Джей Ло.

К'яра Ферраньї / Getty Images

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