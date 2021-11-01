З двома хвостиками та в бюстьє: Дженніфер Лопес з'явилася в ефектному луці

З двома хвостиками та в бюстьє: Дженніфер Лопес з'явилася в ефектному луці

52-річна зірка вразила концертним образом.

Дженніфер Лопес виступила разом із хіп-хоп-виконавцем LL Cool під час 36-ї щорічної церемонії відкриття Залу слави рок-н-ролу у Rocket Mortgage Fieldhouse. Зірка вийшла на сцену у розкішному та сексуальному образі від італійського бренду Dolce & Gabbana.

Дженіфер Лопес / Associated Press

Зокрема лук Лопес складалася з бюстьє, прикрашеного стразами, штанів у спортивному стилі, пов'язки на талії з камінням та монограмою бренду, а також синьої накидки. Волосся зірки було укладене у два хвостики, на руках було багато браслетів, а на шиї виблискував широкий чокер зі стразами, як у Періс Гілтон 2002 року.

Дженіфер Лопес / Associated Press

Після виступу Дженніфер змінила свій плащ на чорний блейзер із широкими лацканами.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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