З двома кісками і в мереживній сукні з розрізом: 59-річна супермодель вийшла на червону доріжку

Зірка відвідала прем'єру байопіку про скандальну співачку.
Американська супермодель та акторка Крістен Макменамі, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, відвідала світову прем'єру фільму "Емі Вайнгауз: Back To Black", яка відбулася в Лондоні. На цьому заході вона вийшла на червону доріжку у своєму улюбленому образі — одяглася у все чорне і заплела довге платинове волосся у дві кіски.
На Крістен була сукня довжиною міді, виготовлена з мережива, яку прикрашав високий розріз на спідниці. Образ вона доповнила хутряною накидкою, сумкою з короткими ручками та оригінальним сріблястим взуттям.
Також вона одягла декілька прикрас на шию й зробила ніжний макіяж.
Компанію на заході Крістен Макменамі склав Воррен Елліс — британський письменник та сценарист.
Нагадаємо, що раніше творці байопіку про Емі Вайнгауз поділилися цікавими фактами. В український прокат цей фільм про британську співачку вийде 11 квітня.
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