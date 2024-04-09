З двома кісками і в мереживній сукні з розрізом: 59-річна супермодель вийшла на червону доріжку

Американська супермодель та акторка Крістен Макменамі, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, відвідала світову прем'єру фільму "Емі Вайнгауз: Back To Black", яка відбулася в Лондоні. На цьому заході вона вийшла на червону доріжку у своєму улюбленому образі — одяглася у все чорне і заплела довге платинове волосся у дві кіски.

Крістен Макменамі / Фото: Associated Press

На Крістен була сукня довжиною міді, виготовлена з мережива, яку прикрашав високий розріз на спідниці. Образ вона доповнила хутряною накидкою, сумкою з короткими ручками та оригінальним сріблястим взуттям.

Також вона одягла декілька прикрас на шию й зробила ніжний макіяж.

Крістен Макменамі / Фото: Associated Press

Компанію на заході Крістен Макменамі склав Воррен Елліс — британський письменник та сценарист.

Крістен Макменамі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше творці байопіку про Емі Вайнгауз поділилися цікавими фактами. В український прокат цей фільм про британську співачку вийде 11 квітня.

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