З двома кісками та у спідниці з розрізом: Аліна Байкова позувала на тлі моря

Зірка у відпустці в Європі вже кілька тижнів.

Українська красуня Аліна Байкова опублікувала у Instagram нові знімки з відпочинку, який проводить на острові Капрі в Італії. Цього разу на моделі було біле бікіні з мереживом від італійського бренду Bikini lovers.

Раніше Байкова вже показала цей розкішний образ у мереживному купальнику, але цього разу вона доповнила його легкою білою сорочкою з довгими рукавами, яку носила як топ, і довгою спідницею з розрізом.

Образ українка завершила двома милими кісками, в які було заплетене її волосся, ляпанцями, стильними окулярами у білій оправі та сумкою Dior. Також на шиї вона мала прикраса від українського бренду mari b, а на грудях стрічку з прапором України.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Але Аліна показала, який вигляд має і просто у бікіні. Дівчина поділилася також ефектним знімком, на якому позувала у шезлонгу.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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