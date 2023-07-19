З двома кісками та у спідниці з розрізом: Аліна Байкова позувала на тлі моря

Зірка у відпустці в Європі вже кілька тижнів.
Українська красуня Аліна Байкова опублікувала у Instagram нові знімки з відпочинку, який проводить на острові Капрі в Італії. Цього разу на моделі було біле бікіні з мереживом від італійського бренду Bikini lovers.
Раніше Байкова вже показала цей розкішний образ у мереживному купальнику, але цього разу вона доповнила його легкою білою сорочкою з довгими рукавами, яку носила як топ, і довгою спідницею з розрізом.
Образ українка завершила двома милими кісками, в які було заплетене її волосся, ляпанцями, стильними окулярами у білій оправі та сумкою Dior. Також на шиї вона мала прикраса від українського бренду mari b, а на грудях стрічку з прапором України.
Але Аліна показала, який вигляд має і просто у бікіні. Дівчина поділилася також ефектним знімком, на якому позувала у шезлонгу.
Читайте також:
- Тепер у жовтому та у штанах-сітці: Аліна Байкова показала новий пляжний образ
- У синьому купальнику та оранжевій сукні: супермодель Аліна Байкова показала новий пляжний образ
- У мінішортах та з сумкою Dior: стильна Аліна Байкова сходила на пляж