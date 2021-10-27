З двома сумками Versace: зірка серіалу "Тед Лассо" сяяла перед камерами

У свому луці акторка зміксувала речі та аксесуари від іменитих брендів.

Зірка сервалу "Тед Лассо", акторка Джуно Темпл, відвідала запуск кампанії Celebrate Big, Love Even Bigger. Захід відбувався у Лос-Анджелесі і знаменитість відзначилася оригінальним образом, який для нього обрала.

32-річна акторка одягла вбрання з нової колекції британського Модного дому Alexander McQueen. На Джуно був прозорий асиметричний топ на бретельках із розкішною вишивкою бісером та лелітками, який вона одягла поверх білої футболки та чорних лосин. Доповнили образ черевики Versace на грубій підошві, прикраси та зачіска пучок.

Джуно Темпл / Getty Images

Перед камерами Темпл також з'явилася з двома сумками від Versace – рожевою сатиновою на короткій ручці та мініатюрною червоною, прикрашеною стразами.

Джуно Темпл / Getty Images

Нагадаємо, що в серіалі "Тед Лассо" акторка зіграла одну з найяскравіших ролей — модель Кілі Джонс, яка працює у футбольному клубі та зустрічається і гравцями. Вона справжня модниця, госта на язик та дуже щира.

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