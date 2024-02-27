З двома тростинами, але однаково на підборах: Вікторію Бекхем заскочили в Парижі

Британська дизайнерка йшла вулицею за допомогою двох тростин, а одна її нога була зафіксована у спеціальний черевик.

Відомо, що Вікторія отримала перелом стопи на День святого Валентина після падіння на тренуванні, і їй довелося носити медичне взуття та користуватися тростиною, доки травма не загоїться.

Але травма не привід пропускати Паризький тиждень моди. Незважаючи на труднощі з пересуванням, Бекхем мала гарний вигляд. Вона поєднувала стримане пальто кольору хакі з чорними лосинами та однією туфлею Alaïa Cœur на підборах. Дизайнерку оточували помічники, один з них тримав її парасольку. Волосся Вікторії було розпущене, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри. Також через плече висіла маленька сумка.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 14 лютого Вікторія розповіла своїм підписникам в Instagram, що її день розпочався не з тієї ноги, коли вона поділилася фотографіями своєї травми у сторіз.

Нагадаємо, зі схожою проблемою, як у Бекхем, зіткнулася і принцеса Іспанії Олена.

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