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З ефектним декольте: Дженніфер Лоуренс відвідала показ Dior у Парижі

З ефектним декольте: Дженніфер Лоуренс відвідала показ Dior у Парижі

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Відома акторка продемонструвала стильний образ.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Dior. Серед гостей цього грандіозного шоу з'явилася давня подруга та амбасадорка бренду – оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс.

33-річна американка прийшла на показ у сірому костюмі-трійці, який включав вузькі штани зі стрілками, жилет із ефектним декольте та ґудзиками, а також жакет із довгими рукавами.

Образ вона доповнила чорними капроновими колготками та туфлями на підборах.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Волосся Дженніфер просто вирівняла та розпустила, а на обличчі у неї був ніжний макіяж. У вухах акторка мали невеликі круглі сережки.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Також до цього луку вона додала довге чорне класичне пальто, легендарну сумку Lady Dior та окуляри в ретростилі.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

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