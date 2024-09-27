З ефектним декольте на сукні: Кайлі Дженнер сяяла на показі Schiaparelli у Парижі

Телезірка та засновниця косметичної імперії Kylie Cosmetics — 27-річна Кайлі Дженнер — потрапила під приціл папараці дорогою на показ Модного дому Schiaparelli. Вона продемонструвала ефектне вбрання — обтислу чорну сукню, нижче колін.

Головною прикрасою цього вбрання було декольте, адже воно було глибоким і прикрашене бретельками хрест-навхрест. Сукня Кайлі носила у поєднанні з чорними мюлями.

Образ Кайлі доповнила масивними золотими браслетами на зап'ястях. Також вона зробила лате-макіяж і уклала волосся в елегантну хвилю.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Відео із Кайлі поділився і бренд. Schiaparelli опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram.

З'являється на модному шоу цього бренду Дженнер уже не вперше. Дівчина також відвідувала демонстрацію колекцій 2023-го та 2024 років. Кожне підібране нею вбрання для цих заходів привертало увагу. Наприклад, на презентацію кутюрної колекції вона одягла гламурне вбрання з декольте та вуаль на обличчя. Ну і, звичайно, не можна не згадати її вбрання з величезною головою лева. Нижче пропонуємо згадати її образи детальніше та розглянути фото.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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