З ефектним декольте: Нікола Коглан підкреслила фігуру на прем'єрі "Бріджертонів"

21 квітня в Австралії відбулася презентація довгоочікуваного третього сезону серіалу Netflix "Бріджертони". Зіркою червоної доріжки стала 37-річна акторка Нікола Коглан, яка стала головною акторкою цієї частини шоу.

На презентації Нікола з'явилася у чорній сукні з пишною спідницею та опущеною лінією плеча. Вбрання було від бренду Richard Quinn.

Сукня була однотонною, мала досить глибоке декольте і також по всій довжині її прикрашала вишивка бісером та камінням. Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем, довгим манікюром, а також гламурними сережками у вухах. Босоніжки вона одягла на підборах та з відкритим мисом.

Нікола Коглан / Фото: Getty Images

"Особлива подяка Річарду Квінну. Я зв'язалася з ним, тому що була одержима цією сукнею відтоді, як вперше побачила її на подіумі і мріяла одягнути її. Я запитала його, чи зробить він і його чудова команда це вбрання для мене, і вони зробили, і це найкраще, що я колись могла собі уявити", — написала Нікола в Instagram.

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