З ефектним декольте: Рейчел Вайс позувала в синій сукні Armani на заході в Каннах

На цьому заході презентували серіал за її участю.

Лауреатка премії "Оскар" Рейчел Вайс відвідала Canneseries 2023 – Міжнародний фестиваль серіалів, який уже традиційно минув у Каннах. Цього року у програмі заходу був серіал "Зв'язані до смерті", у якому Вайс зіграла головну роль.

Рейчел Вайс / Фото: Getty Images

На фестивалі акторка з'явилася у гарній синій сукні без бретельок та з декольте у формі серця, створеному брендом Giorgio Armani для колекції осінь-зима 2022 року.

Вбрання було приталене і складалося з двох шарів тканини — щільної і тонкого тюлю, прикрашеного стразами. Дуже ефектним у вбрання було V-подібне декольте. Вбрання Рейчел доповнила легким укладанням та ніжним макіяжем.

Рейчел Вайс / Фото: Getty Images

Шестисерійний серіал "Зв'язані до смерті" було представлено в основному конкурсі фестивалю. Глядачам показали його перші два епізоди. Серіал заснований на однойменному романі "Близнюки" 1977 року та його подальшій екранізації — фільмі-трилері Девіда Кроненберга 1988 року, проте це зовсім новий погляд на цей твір. У серіалі 2023 року в центрі уваги персонажі жінки — дві амбітні нью-йоркські акушерки — сестри-близнюки Беверлі та Еліот.

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