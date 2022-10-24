З ефектним декольте: "Русалонька" Голлі Бейлі з'явилася на червоній доріжці у відвертому вбранні

22-річна акторка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться у скандальному фільмі Disney "Русалонька", вийшла у світ. Дівчина відвідала галавечір WACO Theatre Centers Wearable Art Gala, організований Тіною Ноулз-Лоусон та її чоловіком Річардом на підтримку мистецьких та молодіжних програм для африканської діаспори у США.

Для заходу дівчина вибрала дуже відверту чорну сукню від Georges Hobeika з колекції осінь-зима 2022 року.

Довга сукня мала опущену лінію плеча, фасон "русалка" і величезний краплеподібний виріз спереду, прикрашений великим камінням. Образ доповнили афрокосички та довгі блискучі сережки.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Голлі з'явилися зі своєю сестрою – 24-річною Глое Бейлі. Дівчата виступають у дуеті Chloe x Halle. На захід вона одягла рожеву сукню з пишною спідницею та рукавами від Aje.

Доповнювали цей образ афрокосички, яскравий маякіяж, великі прикраси з діамантами та підв'язка у вигляді дорогоцінного ланцюжка на нозі.

Голлі та Глое Бейлі / Фото: Getty Images

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