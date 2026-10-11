- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 211
- Час на прочитання
- 1 хв
З ефектним серцем на грудях: Лора Дерн розкішним вбранням від Stella McCartney привернула увагу на заході
59-річна голлівудська акторка продемонструвала елегантний вечірній аутфіт з яскравим акцентом на декольте.
Лора Дерн відвідала церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість (Clooney Foundation for Justice). Захід відбувся у Музеї природничої історії у Лондоні.
Для світського виходу зірка фільму «Парк Юрського періоду» обрала елегантну чорну сукню максі з колекції Stella McCartney осінь 2026 року. Вбрання мало відкриті плечі, приталений силует та оригінальну баску. Головною родзинкою аутфіту став корсетний ліф із глибоким декольте у формі серця, щедро прикрашений великими різнокольоровими каменями.
Кристали синього, зеленого, рожевого, червоного, жовтого та помаранчевого відтінків різних форм і розмірів красиво виблискували під спалахами фотокамер і створювали яскравий контраст із чорною тканиною. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.
Лук Лора доповнила мінімалістичними прикрасами — маленькими сережками, золотою каблучкою зі світлим каменем і годинником із чорним ремінцем. Волосся зірка уклала легкими недбалими хвилями з чубчиком. У макіяжі вона зробила акцент на персикових рум’янах.
Нагадаємо, Лора Дерн вийшла у світ з акцентною помаранчевою сумочкою Loro Piana, вартість якої становить 3700 доларів.