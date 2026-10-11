З ефектним серцем на грудях: Лора Дерн розкішним вбранням від Stella McCartney привернула увагу на заході

Лора Дерн / © Associated Press

Реклама

Лора Дерн відвідала церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість (Clooney Foundation for Justice). Захід відбувся у Музеї природничої історії у Лондоні.

Для світського виходу зірка фільму «Парк Юрського періоду» обрала елегантну чорну сукню максі з колекції Stella McCartney осінь 2026 року. Вбрання мало відкриті плечі, приталений силует та оригінальну баску. Головною родзинкою аутфіту став корсетний ліф із глибоким декольте у формі серця, щедро прикрашений великими різнокольоровими каменями.

Реклама

Лора Дерн / © Associated Press

Кристали синього, зеленого, рожевого, червоного, жовтого та помаранчевого відтінків різних форм і розмірів красиво виблискували під спалахами фотокамер і створювали яскравий контраст із чорною тканиною. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Реклама

Лора Дерн / © Associated Press

Лук Лора доповнила мінімалістичними прикрасами — маленькими сережками, золотою каблучкою зі світлим каменем і годинником із чорним ремінцем. Волосся зірка уклала легкими недбалими хвилями з чубчиком. У макіяжі вона зробила акцент на персикових рум’янах.

Лора Дерн / © Associated Press

Нагадаємо, Лора Дерн вийшла у світ з акцентною помаранчевою сумочкою Loro Piana, вартість якої становить 3700 доларів.

Новини партнерів