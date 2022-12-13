З елегантними сережками і в сукні з рюшами: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала кокетливий образ

Аліна Єршова прийшла на церемонію троянд у гарному вбранні.
Одна з учасниць реалітішоу "Холостяк-12" – 23-річна фінансова аналітикиня Аліна Єршова – виклала в Instagram світлини свого луку з церемонії троянд.
У сьомому випуску проєкту дівчина з'явилася перед холостяком у кокетливій бежево-шоколадній сукні міді з принтом і рюшами. Вбрання мало краватку-бант.
Сукню Аліна скомбінувала з коричневими босоніжками з круглими носками. Волосся їй зібрали у тугий низький хвіст, зробили насичений вечірній макіяж і прикрасили вуха елегантними золотистими сережками.
Інші учасниці проєкту теж продемонстрували гарні аутфіти. Вікторія Варлей була одягнена у білу сукню-сорочку, коричневі ботфорти і білий козирок. А Олександра Погорєлова обрала пудрову зефірну сукню з оголеними плечами і пікантним декольте.
Нагадаємо,фаворитка шоу - Катерина Лозовицька - постала на церемонії троянд у стильному образі total white.
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