З елегантною зачіскою і браслетами-манжетами: Ізабель Юппер приголомшила красивим образом

68-річна акторка вибрала вбрання від знаменитого італійського Дому моди.

Французька акторка Ізабель Юппер прославилася на весь світ своїми кінороботами, адже знялася у понад 110 фільмах і телевізійних постановках. Також протягом усієї своєї акторської кар'єри вона номінувалася на знайзнаковіші премії в сфері кіномистецтва, в яких неодноразово завойовувала звання "Найкраща акторка".

На сьогодні Юппер одна з найзнаменитіших французьких акторок і є почесним гостем на престижних кінофестивалях, серед яких Канський і Венеційський.

Для своєї появи у Венеції цього року 68-річна Юппер вибрала костюм від Giorgio Armani з колекції Fall-Winter 2005 року. Вбрання було простого фасону, з довгими рукавами і спідницею, але його повністю прикрашали розшиті камені. Доповнили вбрання акторки браслети-манжети і кольє-пластрон.

Ізабель Юппер / Associated Press

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