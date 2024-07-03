З фарбованим волоссям та в стилі емо: Сінді Кроуфорд привітала сина з 25-річчям та показала його дитяче фото

58-річна американська зірка і одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – є мамою двох дітей – доньки Каї та сина Преслі, обидва пішли її стопами і зайнялися моделінгом.

Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер, Кайя Гербер, Преслі Гербер / Фото: Associated Press

2 липня Преслі виповнилося 25 років. На честь цього горда мати опублікувала у своєму Instagram фото, зроблене під час якоїсь фотосесії. Хлопець позує в піджаку, розшитому стразами, з кулоном на шиї у вигляді кулі теж у стразах.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

А на другому фото Преслі знято у дитинстві. Судячи з його лука, він любив стиль емо: у нього освітлене волосся, очі підведені чорним олівцем, а одягнений хлопчик у чорну сорочку з червоною краваткою та джинси.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

"З днем ​​народження, Преслі! Ух ти, як це тобі вже 25? Ми любимо тебе з того дня, як я дізналася, що вагітна, і ніколи не перестанемо!" – підписала Сінді фотографії.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд порівняла себе зараз і в 20 років. Вона опублікувала у своєму Instagram архівне фото, зроблене в юності, щоб порівняти, як вона змінилася за час, що минув з того моменту.

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