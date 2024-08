З фірмовими макіяжем та укладанням: ефектна Сабріна Карпентер знялася для глянцю

25-річна американська співачка Сабріна Карпентер, яка прославилася своїми хітами Espresso, Please Please Please та Feather, стала головною зіркою нового випуску журналу Variety.

На обкладинці глянцю зірка позує, схоже, топлес, прикриваючи груди руками, на її шиї кольє, а на обличчі її фірмовий макіяж з рожевими рум'янами. А волосся Сабріни укладено у вже впізнаване укладання з трохи підкрученим чубчиком і локонами.

Зараз дівчина займається промокампанією свого нового альбому Short n'Sweet, який має вийти 23 серпня, і вирушить до Short n'Sweet Tour у вересні 2024 року. Незважаючи на те, що це вже її шостий альбом, Сабріна зізнається, що іноді почувається артистом-початківцем.

Карпентер збирається продовжувати і свою кінокар'єру, хоч і розуміє, що це буде вимушена "музична" пауза. Вона завжди переглядає сценарії в надії отримати місце в мюзиклі або оригінальному фільмі, хоча, за її словами, "багато з них схожі на п'ять інших фільмів, що вже вийшли". Сабріна чекає той, який видасться їй підходящим.

Нагадаємо, раніше Сабріна Карпентер взяла участь у модному шоу у Парижі. Дівчина з'явилася на подіумі на показі під назвою Aquatics (Плавання). Вона ефектно продемонструвала лук від французького бренду Jacquemus – це було смугасте вбрання зі стразами та розрізом, яке імітувало пляжний купальник 40-х років. Також Сабріна доповнила образ маленькою хусткою та оригінальними мюлями з подвійною підошвою.

Сабріна Карпентер / Фото: Getty Images

