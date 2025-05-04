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З Флоренс П’ю у головній ролі: в український прокат вийшов супергеройський екшн від Marvel — "Громовержці*"
Фільм в українських кінотеатрах будуть показувати майже до кінця травня.
В український прокат вийшла нова стрічка від Marvel Studios – супергеройський екшен «Громовержці*», у якому зібралася нестандартна команда антигероїв: Єлена Бєлова, Бакі Барнс, Червоний Захисник, Примара, Таскмастер і Джоні Вокер.
Режисером стрічки став Джек Шреєр, відомий за серіалом «Сварка». У фільмі зіграли: Флоренс П’ю, Себастіан Стен, Ганна Джон-Кеймен, Девіда Гарбора, Ваятт Расселл та інші.
Згідно з сюжетом стрічки герої повинні об’єднати зусилля, щоб вирушити у небезпечну місію. Це змусить кожного з них зіткнутися з найтемнішими тінями власного минулого.
Фільм «Громовержці*» в українсьому прокаті до 28 травня.
Нагадаємо, Флоренс П’ю на прем’єрі фільму «Громовержці*» у Лос-Анджелесі з’явилася у романтичній м’ятній сукні із шовкового жоржету від бренду McQueen.