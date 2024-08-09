З галтером, квіткою на шиї та розрізами: молода акторка з'явилася в луку від Burberry у Лондоні

Сукня стала цікавим вибором, адже кардинально відрізнялася від того, що одягла її колега.

24-річна акторка Ізабела Феррер відвідала прем'єру фільму "Покинь, якщо кохаєш", у якому зіграла разом із Блейк Лайвлі. Дівчина вийшла до фотографів у чорній ефектній сукні від Модного дому Burberry.

Ізабела Феррер / Фото: Associated Press

Вбрання мало бретельку-галтер, відкриту спину, а на шиї та стегнах її прикрашали великі квіти з тканини. Трикотажну сукню також прикрашало драпування на талії, стегнах і ліфі, а ось спідницю – високі розрізи.

Це вбрання від Burberry Ізабела одягла в поєднанні з босоніжками від Roger Vivier, декількома лаконічними прикрасами. Її волосся було зібране у високий пучок, а на обличчі акторки візажисти зробили яскравий макіяж із червоною помадою.

Ізабела Феррер / Фото: Associated Press

Ізабела Феррер / Фото: Associated Press

Головна зірка картини та колега Ізабели – 36-річна Блейк Лайвлі – з'явилася на заході у просто приголомшливій сукні від бренду Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2024, яку вона одягла з червоною накидкою.

Ізабела Феррер та Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Фільм в українському прокаті – від 8 серпня.

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