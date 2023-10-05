З гарним макіяжем і у довгій чорній сукні: супермодель Кейт Мосс сходила з Шарлоттою Тілбері до клубу

Супермодель 90-х Кейт Мосс потрапила під приціл папараці у Парижі у розкішній чорній сукні. Вбрання було довгим і мало розкішні напівпрозорі рукави-флаттер з чорною аплікацією та стразами.

Образ зірка доповнила красивим і досить яскравим макіяжем з блискучими тінями на очах, укладанням, декількома прикрасами та чорним клатчем із зірками.

Також разом із Кейт сфотографували її подругу та давню колегу – Шарлотту Тілбері – візажистку та засновницю знаменитого косметичного бренду Charlotte Tilbury Beauty.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

50-річна жінка була одягнена більш епатажно, ніж Кейт, оскільки з'явилася в чорному жакеті та сукні у яскравий принт і з розрізом. Свій лук вона також доповнила клатчем зі стразами, туфлями на високих підборах, чорними колготками та яскравим макіяжем.

Кейт Мосс та Шарлотта Тілбері / Фото: Getty Images

Кейт і Шарлотта вийшли разом із готелю Ritz і прямували до Club Magic, щоб відсвяткувати запуск Charlotte Tilbury's Holiday Campaign. Кейт також знялася у новій рекламі бренду.

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