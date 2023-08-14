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З гарними кучерями і макіяжем: супермодель Тайра Бенкс потрапила під приціл папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З гарними кучерями і макіяжем: супермодель Тайра Бенкс потрапила під приціл папараці

Тайра Бенкс / Фото: Getty Images

Зірка вперше за тривалий час з'явилася на публіці.

49-річна модель і телеведуча Тайра Бенкс, яка прославилася як творчиня реалітішоу "Топ-модель по-американськи", потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі.

Зірка зробила ідеальну зачіску з об'ємними кучерями, а також яскравий макіяж з акцентом на рум'янах. Нещодавно модель Гейлі Бібер назвала такий мейк "полуничним" та показала майстерклас, як його зробити.

Образ Тайри також складався із чорних лосин зі шкіряними вставками від Alo Yoga, блейзера та футболки з принтом. Вбрання вона доповнила кросівками-снікерами та сумкою у спортивному стилі.

Тайра Бенкс / © Getty Images
Тайра Бенкс / Фото: Getty Images

Тайра давно не виходила у світ і не потрапляла під приціл папараці. Також вона практично не ділиться знімками свого особистого життя у соцмережах. Один із останніх кадрів, який вона опублікувала в Instagram, було фото у стилі ляльки Єви з фільму "Ідеальна іграшка", який вийшов 2000 року. Там вона якраз зіграла ляльку, яка оживає та потрапляє у реальний світ. Фото модель опублікувала тому, що нещодавно вийшла гучна картина про ляльку Барбі з Марго Роббі в головній ролі.

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Дата публікації
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