З гирею та на гіроборді: Єва Лонгорія показала своє тренування у спортзалі

48-річна акторка Єва Лонгорія у своєму мікроблогу показала відео зі свого тренування у спортзалі. Актриса в білому топі, бежевих лосинах та кросівках робила бічні випади з невеликою гирею, а одна її нога лежала на гіроборді – досить складна вправа, адже окрім виконання вправи потрібно ще й тримати баланс.

Єва Лонгорія у спортзалі / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Також потім вона присідала і штовхала платформу з важкими млинцями на ній.

Єва Лонгорія у спортзалі / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія у спортзалі / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія у спортзалі / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Фігура Лонгорії має приголомшливий вигляд – результати занять очевидні.

Нагадаємо, раніше розкішна Єва Лонгорія позувала перед фотографами у сукні з високим розрізом. Вона вийшла в світ у ефектній чорній сукні, виконаної з тонкого шифону, а прикрашали її один довгий рукав, а також високий розріз практично до талії, що відкривав ноги зірки.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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