З гирею та на гіроборді: Єва Лонгорія показала своє тренування у спортзалі

Мати чудовий вигляд акторці допомагають регулярні заняття спортом.
48-річна акторка Єва Лонгорія у своєму мікроблогу показала відео зі свого тренування у спортзалі. Актриса в білому топі, бежевих лосинах та кросівках робила бічні випади з невеликою гирею, а одна її нога лежала на гіроборді – досить складна вправа, адже окрім виконання вправи потрібно ще й тримати баланс.
Також потім вона присідала і штовхала платформу з важкими млинцями на ній.
Фігура Лонгорії має приголомшливий вигляд – результати занять очевидні.
Нагадаємо, раніше розкішна Єва Лонгорія позувала перед фотографами у сукні з високим розрізом. Вона вийшла в світ у ефектній чорній сукні, виконаної з тонкого шифону, а прикрашали її один довгий рукав, а також високий розріз практично до талії, що відкривав ноги зірки.
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