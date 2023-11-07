З гірляндою на мокрих сідницях і топлес на дивані: Кендалл Дженнер у відвертій рекламі Jacquemus

Французький бренд поділився знімками зі своєї нової промокампанії.
Кендал Дженнер стала головною зіркою різдвяної колекції Jacquemus, яка отримала назву Guirlande ("гірлянда"). Тому не дивно, що на великому фото — сідниці моделі, прикрашені гірляндами.
Колекція пропонує святкові образи: пальто, блискучі сукні та костюми, сумки, декоровані хутром, блискучі аксесуари тощо. Основні кольори: молочний, червоний, блакитний, чорний та золотий. Шанувальників бренду також порадує брендована колода гральних карт із зображенням популярних сумок бренду, а також пристосування для ліплення сніжків – сніжколіп.
Кендалл позувала в білому і червоному пальтах, блакитному костюмі з мініспідницею, а також топлес — в одних трусах і шапці Санта-Клауса. Образи моделі доповнювали ковзани та лижі.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, раніше у різдвяній колекції бренду Victoria's Secret з'явилася Гейлі Бібер. Модель позувала в червоній мереживній білизні.
Читайте також:
- Струнка та гламурна: Кендалл Дженнер у сукні з паєтками у леопардовий принт приїхала на вечірку
- Мокра у фонтані: Кендалл Дженнер на зніманнях реклами Calvin Klein у Нью-Йорку
- Сміливо: бойфренд Кенддал Дженнер показав своє оголене фото
- У вбранні пастельного кольору: модель Кендал Дженнер сходила на вечірку з подругами