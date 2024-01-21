З гламурною авоською в руці: Кім Кардашян потрапила під приціл папараці

Кім та її колишній чоловік відвідали один захід, але приїхали окремо.

Телезірка Кім Кардашян продемонструвала образ від бренду Balenciaga, з яким відновила співпрацю. Жінка була одягнена в образ в стилі спортшик. У цьому луку вона відвідала баскетбольний матч свого сина Сейнта, який відбувся у Лос-Анджелесі.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім одягла білий кроптоп, широкі зручні трикотажні штани, а також об'ємну оверсайз кофту з каптуром. На голові вона мала чорну кепку з логотипом бренду.

Також вона розпустила волосся, зробила улюблений макіяж у коричневій гамі та взула кросівки. Але виділявся в цьому образі єдиний гламурний аксесуар – срібляста сумка-авоська зі стразами.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Також захід відвідав і колишній чоловік Кім - Каньє Вест. Репер і підприємець прийшов на дитячу баскетбольну гру без своєї нової епатажної коханої Б'янки Цензорі, яка зазвичай супроводжує його в напівголих образах на заходи. До речі, на фото можна помітити, що Каньє продовжує носити накладки на зуби з титану, які зробили для нього за 850 тисяч доларів.

Каньє Вест / Фото: Getty Images

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